В Чехии поддержали стремление ЕК к единению западных и восточных стран ЕС

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка положительно оценил программную речь главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, произнесенную в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, особо отметив, что Чехия приветствует стремление ЕК к укреплению единения западных и восточных стран-членов ЕС.

"Прежде всего, я рад, что Жан-Клод Юнкер поддержал сегодня единение ЕС, заявив, что исключено, чтобы Европа имела граждан двух категорий. Углубление рвов, действительных или риторических, между западом и востоком или севером и югом, между старыми и новыми членами ЕС – это проблемы, на которые Чехия и ее партнеры из Вышеградской группы (Словакия, Польша, Венгрия) уже длительное время обращают внимание", — заявил Соботка в комментарии, опубликованном на сайте правительства.

Коснувшись темы миграции, Соботка подчеркнул, что отношение к ней со стороны Чехии не меняется. Он также отметил, что на сей раз председатель Еврокомиссии Юнкер стремился больше говорить о способах решения этой проблемы, чем о раздельном подходе к ней со стороны ряда государств ЕС, включая Чехию, как это наблюдалось прежде.

Важное место в речи Юнкера, по словам Соботки, заняло усиление сотрудничества стран ЕС в экономической и валютно-финансовой сферах.

"Чехия обязалась принять общую валюту уже в рамках своего вступления в ЕС. До той поры, пока республика предпримет данный шаг, для нее важно быть включенной во все дебаты о дальнейшей судьбе еврозоны", — подчеркнул премьер.

В свою очередь, Петр Фиала, лидер ведущей оппозиционной силы республики, Гражданской демократической партии, оценил речь Юнкера весьма критично. По мнению Фиалы, глава Еврокомиссии наконец-то признал недостатки ЕС, но не понимает их причины и, по его мнению, не находит способов для их преодоления. Фиала назвал еврозону "должником" и подчеркнул, что его партия лишь в том случае поддержит будущее правительство страны (парламентские выборы в Чехии состоятся 20-21 октября этого года), если оно откажется от обязательного перехода на евро.

"Нельзя одновременно снижать прилив беженцев в Европу, усиливать охрану внешних границ ЕС и одновременно снова и снова говорить о неограниченной солидарности", — сказал Фиала по поводу заявления главы Еврокомиссии о возможном решении миграционной проблемы.