ЛАГ: главы МИД арабских стран назвали референдум в Курдистане незаконным

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Главы МИД арабских стран назвали незаконным запланированный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана, заявил РИА Новости постоянный представитель Ирака при Лиге арабских государств (ЛАГ) Хабиб ас-Садр.
В штаб-квартире ЛАГ в Каире 12-13 сентября состоялось совещание ЛАГ на уровне глав МИД, одной из тем которого стала ситуация в Ираке.
"Министры решили поддержать территориальную целостность Ирака и сочли, что этот референдум представляет угрозу не только для единства Ирака, но и для безопасности всего региона", — сказал иракский дипломат. По его словам, главы МИД арабских стран также "сочли этот референдум незаконным и противоречащим иракской конституции". "ЛАГ призывает всех придерживаться диалога и решать все существующие разногласия в соответствии с действующей конституцией", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в арабском мире опасаются, что референдум может спровоцировать подобные действия и за пределами Ирака, что приведет к неуправляемым процессам в регионе Ближнего Востока.
Турция и Иран, где также проживают курды, высказали общую позицию, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.