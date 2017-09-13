Несколько каталонских мэров откажутся от дачи показаний о референдуме

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Мэры каталонских городов от крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP) намерены не подчиняться распоряжению прокуратуры и не идти добровольно для дачи показаний о подготовке так называемого "референдума о независимости", который власти испанского автономного сообщества собираются провести 1 октября.

Кроме того, партия призывает мэров, представляющих другие политические силы, также не подчиняться требованиям прокуратуры. CUP в своем заявлении называет голосование октября легитимным, поскольку "закон о референдуме был принят абсолютным большинством каталонского парламента". По мнению партии, "каталонцы хотят воспользоваться правом проголосовать 1 октября".

CUP считает, что у Генпрокуратуры нет достаточных полномочий, чтобы "приказать задержать тех мэров, которые не явятся" для дачи показаний. "Приказы о подобных задержаниях превышают ее полномочия, нарушая основные права, в том числе на свободу", — говорится в документе.

Партия обвиняет власти Испании в "репрессивной стратегии" и в том, что их единственная цель – "запугать население и избранных представителей", и обещает, что "ответит совместно, как она всегда это делала".

Кандидатура Народного единства – крайне левая националистическая организация марксистского толка, представлена в каталонском парламенте десятью депутатами. Вместе с депутатами от более умеренной коалиции "Вместе за да" обладает в законодательном органе абсолютным большинством – 71 голос из 135. Именно голосами этих двух политических сил на прошлой неделе в каталонском парламенте были приняты документы, направленные на проведение референдума.

Ранее в среду генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса передал распоряжение прокуратурам Барселоны, Жироны, Таррагоны и Лериды. Согласно документу, мэров каталонских городов, которые будут содействовать проведению референдума, необходимо вызвать в прокуратуру, их могут привлечь к ответственности по уголовным статьям. Если мэры откажутся явиться добровольно, их туда доставят сотрудники правоохранительных органов.

К настоящему времени о своей готовности принять участие в проведении референдума сообщили 787 мэрий из 948, следует из последних данных Ассоциации муниципалитетов за независимость. Список опубликован на сайте организации. Однако руководство таких крупных городов, как Таррагона, Оспиталет, Лерида и Тарраса, отказалось помогать в проведении референдума. Мэр Барселоны Ада Колау заявила о необходимости дать людям возможность проголосовать, при этом дала понять, что не может ставить под удар госслужащих.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.