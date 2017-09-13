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В мире

Хлеб со вкусом алюминиевой пыли: как живут рабочие в Бангладеш

18:1513.09.2017
(обновлено: 18:43 13.09.2017)
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© AP Photo / A.M. AhadМохаммад Джамал расплавляет алюминиевые отходы на заводе по переработке на окраине Дакки, БангладешМохаммад Джамал расплавляет алюминиевые отходы на заводе по переработке на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Бангладеш, где из 160 миллионов человек четверть населения живет на два доллара в день, люди готовы работать по 17 часов в сутки. О том, сколько стоит такой труд в одной из беднейших стран мира и на что идут заработанные деньги, в материале РИА Новости.

© AP Photo / A.M. AhadМохаммед Джамаль на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Мохаммед Джамаль на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш

В последний раз Мохаммед Джамаль видел свою дочь четыре месяца назад, когда ей было два дня от роду. Большую часть жизнь 33-летний Мохаммед выполнял опасную черную работу. Сейчас он трудится на небольшой фабрике по переработке алюминиевых изделий недалеко от столицы Бангладеш Дакки. "У меня нет земли, и я единственный работоспособный член семьи. Тяжело находиться вдали от дома, но я работаю для моего ребенка", говорит Джамаль.

© AP Photo / A.M. AhadМохаммед Мошарроф сортирует алюминиевые банки на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Мохаммед Мошарроф сортирует алюминиевые банки на окраине Дакки, Бангладеш

Мохаммед, как и сотни других мужчин и женщин, живет в самодельной палатке на берегу реки Буриганга. Он трудится по 12 часов в сутки, перерабатывая банки, промышленные отходы и упаковки в чистый алюминий, который потом пойдет на детали для автомобилей. У работников нет никакого оборудования, которое спасало бы их от ядовитых паров и пыли. Такой труд приносит около десяти долларов в день.

© AP Photo / A.M. AhadЖенщины сортируют алюминиевый лом на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Женщины сортируют алюминиевый лом на окраине Дакки, Бангладеш

Национальная валюта Бангладеш така. Прожиточный минимум составляет 5000 так, или 62 доллара в месяц. Работая без выходных, Мохаммед получает в два раза меньше утвержденной властями суммы. Большую часть заработка он отправляет домой. Сам тратит лишь на необходимое: килограмм самого дешевого продукта картофеля в Бангладеш стоит 25 так, килограмм риса и буханка белого хлеба по 50 так. Обед в недорогом кафе на одного человека обходится в 180 так, или 2,2 доллара.

© AP Photo / A.M. AhadЛичные вещи рабочих-мигрантов, занятых на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Личные вещи рабочих-мигрантов, занятых на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш

Работа на алюминиевых предприятиях и заводах в Бангладеш одна из самых распространенных. Причем именно в этом секторе чаще всего задействованы дети: официальной статистики нет, однако исследования показали, что от 40% до 60% фабричных рабочих младше 18 лет. "Мой отец бросил нас, когда мне было четыре, рассказывает 14-летний подросток. Вся забота о семье легла на плечи мамы. Я работаю с девяти лет и сейчас стараюсь помочь сестре получить образование".

© AP Photo / A.M. AhadМохаммед Джамаль умывается во время перерыва на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Мохаммед Джамаль умывается во время перерыва на заводе по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш

На фабрике работники делятся на "учителей" и "помощников" последние получают около пяти долларов в неделю. "Если я буду хорошо трудиться, то меня переведут на другое производство, где я буду получать больше", рассказывает 12-летний мальчик, которого родители отправили на фабрику, поскольку больше не могли его содержать.

© AP Photo / A.M. AhadМохаммед Мошарроф сортирует алюминиевые банки на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Мохаммед Мошарроф сортирует алюминиевые банки на окраине Дакки, Бангладеш

Детский труд в Бангладеш используют повсеместно. По закону, официально дети могут работать с 14 лет, однако 93% детского труда в стране вне закона. Мелкие фабрики, мастерские, уличная торговля работать дети начинают в возрасте пяти лет. По данным ЮНИСЕФ, в Бангладеш работают 7,4 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет.

© AP Photo / A.M. AhadЖенщина сортирует алюминиевый лом на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Женщина сортирует алюминиевый лом на окраине Дакки, Бангладеш

Посетивший алюминиевую фабрику фотограф Закир Хоссейн Чоудари рассказал, что работа проходит в темных пыльных комнатах без какой-либо защиты в виде перчаток или масок. "Что поразило меня больше всего, так это то, что на обед люди здесь едят сухой хлеб, даже не смыв с рук алюминиевую пыль, которая крайне вредна для здоровья", делится Чоудари.

© AP Photo / A.M. AhadРухул Амин в перерыве между сортировкой алюминиевого лома на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Рухул Амин в перерыве между сортировкой алюминиевого лома на окраине Дакки, Бангладеш

Тяжелая промышленность не единственный сектор, где не действует трудовое законодательство. Так, в 2013 году, после обрушения восьмиэтажного здания "Рана-Плаза" в округе Дакка, мировое сообщество обратило внимание и на бангладешских швей. Тогда погибли около 1200 человек и пострадали примерно 2500. В здании находились несколько предприятий по пошиву одежды, магазины и банк. Как выяснилось впоследствии, четыре верхних этажа были построены незаконно. Когда накануне обрушения на фасаде увидели трещины, эвакуировали работников банка. При этом предприятия по пошиву одежды продолжили работу.

© AP Photo / Wong Maye-EСпасатели работаю на месте обрушения здания швейной фабрики "Рана-Плаза" в городе Савар, Бангладеш
© AP Photo / Wong Maye-E
Спасатели работаю на месте обрушения здания швейной фабрики "Рана-Плаза" в городе Савар, Бангладеш

Легкая промышленность в Бангладеш составляет 80% экспорта. 85% трудящихся — женщины. Швеи зарабатывают немногим больше мужчин, задействованных на заводах и фабриках, с 2010 года около 3000 так (до этого работники получали в два раза меньше), или 37 долларов в месяц. Рабочий день швеи начинается в 07:30 утра и заканчивается в 03:00 ночи. Для них не предусмотрено пособие по уходу за ребенком. Более того, с 1990 года на текстильных фабриках произошло 50 пожаров, в результате которых погибли в общей сложности 400 трудящихся и несколько тысяч были ранены.

© AP Photo / A.M. Ahad, FileБывшая сотрудница швейной фабрики "Рана-Плаза", оставшаяся в живых после обрушения здания в 2013 году в городе Савар, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad, File
Бывшая сотрудница швейной фабрики "Рана-Плаза", оставшаяся в живых после обрушения здания в 2013 году в городе Савар, Бангладеш
© AP Photo / Wong Maye-EБывшая сотрудница швейной фабрики "Рана-Плаза", пострадавшая во время обрушения здания в 2013 году в городе Савар, Бангладеш
© AP Photo / Wong Maye-E
Бывшая сотрудница швейной фабрики "Рана-Плаза", пострадавшая во время обрушения здания в 2013 году в городе Савар, Бангладеш

После обрушения "Рана-Плаза" международные организации начали мониторинг условий безопасности и труда в Бангладеш: в частности, Международная организация труда (МОТ) запустила глобальный проект по улучшению ситуации в текстильном секторе. Тем не менее, значительных изменений так и не произошло: в 2016 году международное активистское движение текстильного производства Asia Floor Wage Alliance (AFWA) отметило, что работники до сих пор трудятся по 16 часов в сутки на перегруженных фабриках без адекватных мер пожарной безопасности.

© AP Photo / A.M. AhadРабочие отдыхают в палатке возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. Ahad
Рабочие отдыхают в палатке возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
© AP Photo / A.M. AhadАкция протеста работников швейной промышленности в городе Дакка, Бангладеш. 13 сентября 2013 года
© AP Photo / A.M. Ahad
Акция протеста работников швейной промышленности в городе Дакка, Бангладеш. 13 сентября 2013 года
© AP Photo / FileСотрудница швейной фабрики Swan на акции протеста в городе Дакка, Бангладеш. 4 мая 2015 года
© AP Photo / File
Сотрудница швейной фабрики Swan на акции протеста в городе Дакка, Бангладеш. 4 мая 2015 года
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