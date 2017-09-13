Пушилин: ввод миротворцев ООН в ДНР возможен после обсуждения в Минске

ДОНЕЦК 13 сен — РИА Новости. Говорить о присутствии контингента ООН на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики можно только после обсуждения этого вопроса в рамках контактной группы в Минске, заявил РИА Новости полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
Он добавил, что данный шаг может быть реализован после прекращения огня и разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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