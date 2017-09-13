Пушилин: ввод миротворцев ООН в ДНР возможен после обсуждения в Минске

ДОНЕЦК 13 сен — РИА Новости. Говорить о присутствии контингента ООН на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики можно только после обсуждения этого вопроса в рамках контактной группы в Минске, заявил РИА Новости полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Возможно, как компромиссное решение, после обсуждения мандата непосредственно с нами, после обсуждения в рамках контактной группы — только на этой международной площадке представлены республики. Конечно же можно об этом говорить вполне серьезно", — сказал Пушилин.

Он добавил, что данный шаг может быть реализован после прекращения огня и разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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