В сентябре представят план американской налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Предварительный план заявленной администрацией Дональда Трампа налоговой реформы будет представлен в конце сентября, сообщил в среду спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

"Основные принципы (реформы) будут представлены на неделе, начинающейся 25 сентября, документ отображает консенсус между комитетами, которые пишут налоговую шкалу… и администрацией", — сказал Райан на пресс-конференции в конгрессе США.

Он отметил, что представление плана станет началом фискальной реформы и сокращения налогов для американцев среднего класса, который планируется завершить до конца года. Спикер сообщил, что после публикации проекта реформы комитеты конгресса проведут его анализ и на основе полученных отзывов составят собственные законопроекты.

"Главная цель этого заключается в том, что и палата представителей с сенатом, и Белый дом придерживались аналогичной позиции и исходили из нее, затем детали будут прописывать специалисты по налогам", — отметил спикер, сообщив, что республиканцы приветствуют вклад демократов в разработку реформы, но готовы и к самостоятельной работе.

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его администрация и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в июле совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы и пообещали "как можно более ощутимое" снижение налогов для корпораций и физических лиц.