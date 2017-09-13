Медведчук прокомментировал поддержку США реформы образования на Украине

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что поддержка США принятой парламентом Украины реформы образования говорит о стремлении Вашингтона убрать русский язык из украинских школ.

Посольство США в Twitter поздравило Украину с принятием нового закона об образовании, отметив, что "вклад в развитие молодежи — залог будущего". Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

"В такой ситуации приходится предположить, что твит американского посольства ― это сигнал украинской власти, чтобы она не обращала внимания на возмущение соседей, даже имеющих хорошие отношения с Вашингтоном. Ведь, как видно из многочисленных американских источников, в том числе из недавно рассекреченных документов ЦРУ, в США давно считали распространенность русского языка в Украине серьезным препятствием для реализации своих геополитических интересов. Судя по всему, для американцев главное ― убрать русский язык из украинских школ. Ради такой "благой" цели США, похоже, готовы жертвовать и интересами других народов Украины", — приводятся слова Медведчука на сайте его движения.

На прошлой неделе парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе, для школ с исключительно русским языком преподавания.