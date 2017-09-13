Разведение сил в Донбассе затянется из-за позиции Киева, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Полное разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе в обозримом будущем может не состояться из-за позиции Киева, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Мешает (разведению сил и средств на линии соприкосновения — ред.) откровенный саботаж со стороны Украины. Третий пилотный участок не разведен, без этого нет возможности полноценно обсуждать следующие участки разведения сил и средств, не говоря о том, чтобы развести по всей линии соприкосновения. Если все будет идти такими же темпами, я не вижу, что в каком-то обозримом будущем это получится сделать", — заявил Пушилин РИА Новости.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.