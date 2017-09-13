Погранслужба Украины готова взаимодействовать с миротворцами ООН в Донбассе

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины готова взаимодействовать с миротворцами в случае принятия решения о введении соответствующей миссии в Донбасс, сообщил помощник председателя ведомства Олег Слободян.

"Еще после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на территории Украины, на временно неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей… мы разрабатывали несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы, и один из этих вариантов — нам также будут помогать представители миротворческой миссии", — цитирует Слободяна информационное агентство УНИАН.

По его словам, Госпогранслужба разработала алгоритм взаимодействия с миротворческой миссией.

"Если это решение будет принято в ООН, у нас есть алгоритм действий на случай, если с нами возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия", — отметил Слободян.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.