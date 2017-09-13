Габриэль призвал Берлин "не участвовать игре", предложенной Эрдоганом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что президент Турции Тайип Эрдоган использует Германию в качестве внешнего врага, чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем.

"Президент Тайип Эрдоган использует Германию в качестве внешнего врага, чтобы скрыть свои внутренние разногласия", — заявил Габриэль в интервью газете Nordwest Zeitung

Он отметил, что "в этой игре не стоит участвовать".

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране. Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.