Каталонской полиции поручили препятствовать проведению референдума

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Прокуратуры каталонских провинций передали местной и судебной полиции инструкции препятствовать любым действиям, направленным на подготовку и проведение так называемого "референдума о независимости", который власти Каталонии собираются провести 1 октября.

Ранее аналогичные распоряжение были переданы каталонским правоохранительным органам Mossos d'Esquadra, каталонским подразделениям Гражданской гвардии и Национальной полиции.

Новые инструкции касаются местной полиции и судебной полиции, которые должны "расследовать все факты, направленные на организацию незаконного референдума, и пресекать действия или инструменты, направленные на его подготовку или проведение", говорится в сообщении Генпрокуратуры Испании.

Ранее в среду генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса передал распоряжение прокуратурам Барселоны, Жироны, Таррагоны и Лериды. Согласно документу, мэров каталонских городов, которые будут содействовать проведению референдума, необходимо вызвать в прокуратуру, их могут привлечь к ответственности по уголовным статьям. Если мэры откажутся явиться добровольно, их туда доставят сотрудники правоохранительных органов.

К настоящему времени о своей готовности принять участие в проведении референдума сообщили 787 мэрий из 948, следует из последних данных Ассоциации муниципалитетов за независимость. Список опубликован на сайте организации. Однако руководство таких крупных городов, как Таррагона, Оспиталет, Лерида и Тарраса, отказалось помогать в проведении референдума. Мэр Барселоны Ада Колау заявила о необходимости дать людям возможность проголосовать, при этом дала понять, что не может ставить под удар госслужащих.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.