Порошенко обсудил с замдиректора МВФ выделение Киеву нового транша

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел в среду в Киеве встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном, они обсудили перспективы выделения Киеву очередного транша кредитной помощи, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко принял первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона. Глава государства подчеркнул важнейшую роль Международного валютного фонда во внедрении реформ на Украине… Стороны обсудили перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы механизма расширенного финансирования", — проинформировала пресс-служба президента Украины.

При этом собеседники обсудили состояние внедрения на Украине образовательной, медицинской и пенсионной реформ. Порошенко отдельно отметил важность создания эффективной системы борьбы с коррупцией на Украине. Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов в апреле. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ. В соответствии с этим ЦБ Украины изменил прогноз финансирования от МВФ в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Кроме того, ранее в сентябре министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что рассчитывает на успешное завершение Киевом программы сотрудничества с МВФ и надеется, что помощь фонда стране больше не понадобится.

По словам министра, действующая кредитная программа была необходима стране, которая находилась в очень сложном экономическом положении. Он считает, что меры, предусмотренные программой, позволили стабилизировать ситуацию и начать необходимые реформы. Как отметил Данилюк, продолжение сотрудничества с фондом до ее завершения необходимо, чтобы инвесторы начали возвращаться в страну.