Порошенко обсудил с замдиректора МВФ выделение Киеву нового транша

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел в среду в Киеве встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном, они обсудили перспективы выделения Киеву очередного транша кредитной помощи, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
При этом собеседники обсудили состояние внедрения на Украине образовательной, медицинской и пенсионной реформ. Порошенко отдельно отметил важность создания эффективной системы борьбы с коррупцией на Украине. Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.
По словам министра, действующая кредитная программа была необходима стране, которая находилась в очень сложном экономическом положении. Он считает, что меры, предусмотренные программой, позволили стабилизировать ситуацию и начать необходимые реформы. Как отметил Данилюк, продолжение сотрудничества с фондом до ее завершения необходимо, чтобы инвесторы начали возвращаться в страну.