СМИ: более ста беженцев-рохинджа погибли при пересечении границы Мьянмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 102 беженца из мьянманского штата Ракхайн погибли при попытке пересечения границы с Бангладеш с конца августа, сообщает новостной портал bdnews24.
Все они погибли при пересечении реки Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. Беженцы-рохинджа пытаются пересечь реку на лодках, которые зачастую из-за плохого состояния и перегруженности переворачивают и тонут. Начиная с 25 августа, когда обострился конфликт в Ракхайн, сообщения о таких инцидентах поступали почти каждый день.
В среду представитель полиции приграничного бангладешского округа Кокс Базар Майнуддин Хан сообщил об обнаружении тел еще семи жертв, в результате чего, по данным bdnews24, общее число погибших выросло до 102 человек.
Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Жертвами стали более 400 человек, около 370 тысяч бежали в Бангладеш.