ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Израильские военные обезвредили палестинца, который прорывался с ножом к автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

С израильской стороны пострадавших нет, палестинец госпитализирован с огнестрельными ранениями.

"Палестинец бежал в направлении автобусной остановки… возле (еврейского поселения) Кирьят-Арба, намереваясь совершить нападение с применением имевшегося при нем ножа. Солдат Армии обороны Израиля отреагировал на непосредственную угрозу, открыв огонь по нападавшему, который в результате был ранен", — сказано в сообщении военных.

Инцидент в районе палестинского города Хеврона продолжил череду из сотен арабских атак, которая началась два года назад и унесла жизни свыше 50 израильтян и иностранцев. В последние месяцы количество нападений пошло на спад, но полностью они не прекратились.