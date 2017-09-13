Журнал Focus объяснил оскорбление Путина "ироничной игрой слов"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Немецкий еженедельник Focus не собирался оскорблять в своей статье президента России Владимира Путина, в редакции заявили, что автор использовал "ироничную игру слов", сообщает радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря журнала Алис Вагнер.
Как пояснила радиостанции Вагнер, немецкое слово "Hund" (прямой перевод — "собака") равносильно по значению с "harter Hund" (что можно перевести как "крепкий орешек"). "К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", — добавили в пресс-службе Focus.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о главе РФ Владимире Путине, по его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.