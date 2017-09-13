Журнал Focus объяснил оскорбление Путина "ироничной игрой слов"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Немецкий еженедельник Focus не собирался оскорблять в своей статье президента России Владимира Путина, в редакции заявили, что автор использовал "ироничную игру слов", сообщает радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря журнала Алис Вагнер.

"Мы не собирались оскорбить или унизить (Путина). Скорее, в первую очередь, это была ироничная игра слов", — приводит Deutsche Welle слова пресс-секретаря журнала.

Как пояснила радиостанции Вагнер, немецкое слово "Hund" (прямой перевод — "собака") равносильно по значению с "harter Hund" (что можно перевести как "крепкий орешек"). "К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", — добавили в пресс-службе Focus.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Германии Денис Микерин сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что диппредставительство ожидает извинений от редакции Focus за оскорбительное высказывание в адрес Путина в последнем номере издания. По словам Микерина, сегодня в СМИ позволено гораздо больше, чем еще 20 лет назад. "Но некоторые вещи не имеют никакого отношения к свободе мнения и прессы, их никак нельзя принять", — подчеркнул Микерин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о главе РФ Владимире Путине, по его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.