Москва изучит предложение генсека ООН привлечь Пан Ги Муна к вопросу КНДР

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва сначала изучит и обсудит детали предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о привлечении к работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР Пан Ги Муна, после чего примет свое решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости ранее заявил, что планирует привлечь к работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР своего предшественника на посту главы организации Пан Ги Муна. Бывший глава МИД Южной Кореи Пан Ги Мун был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.

"Необходимо выяснить детали, обсудить детали. Пока так нельзя ставить вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Москва инициативу генсека ООН о возможности ривлечения Пан Ги Муна для урегулирования проблемы КНДР.