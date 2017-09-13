Песков о статье BuzzFeed: Россия предлагала США обсудить острые проблемы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия действительно предлагала США провести встречи по обсуждению острых проблем, но не встретила взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Москва еще весной предлагала администрации США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также контакты по линии спецслужб, которые были заморожены при прежней администрации Барака Обамы.

"Да, безусловно, такие предложения в различных форматах передавались американской стороне, Москва последовательно выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями, за попытки поиска совместных решений, но, к сожалению, не встретила здесь взаимности", — заявил Песков на вопрос, насколько соответствует действительности статья в BuzzFeed, которая цитирует документ, переданный Россией США, о желании возобновить контакты по целому ряду острых проблем, в том числе по Афганистану, Украине.

"Там и по частям было, и по дипканалам сводное предложение передавалось. Это обычная практика дипломатической работы", — добавил пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, передавались ли материалы через посольство, Песков ответил, что "по дипломатическим каналам".

На вопрос о том, были ли дипломатические контакты по обозначенным вопросам помимо тех, о которых известно, Песков ответил отрицательно.