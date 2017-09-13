Предметные переговоры по модальности миссии ООН в Донбассе пока не ведутся

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (371)

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предметные переговоры по модальности миротворческой миссии ООН в Донбассе между странами "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не ведутся, ясности, когда они начнутся, нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По модальности миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся, насколько мне известно. Безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов "нормандской четверки", но настоящих переговоров по модальностям пока нет", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что не обладает информацией, когда могут начаться переговоры.

Комментируя вопрос о том, почему этот вопрос не обсуждается, он отметил, что его нужно адресовать другим участникам обсуждения. Вместе с тем Песков подчеркнул, что никакого препятствия со стороны России нет.

"Необходимо проделать домашнюю работу каждой стране", — сказал он, не став выделять какое-либо из государств.