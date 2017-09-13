В ФРГ заявили, что не воспринимают всерьез планы по поставкам Турции С-400

Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Германия не воспримет всерьез планы по поставкам Турции российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

"Это сообщение и игра Турции с возможным поставщиком систем ЗРК — это не новость", — сказал Шефер.

Он предположил, что планы Анкары являются реакцией на дебаты в Германии об объеме и критериях поставок вооружения в Турцию.

"Сейчас мы не воспринимаем это особенно серьезно. Мы знали о переговорах и предварительных договоренностях между Турцией и Россией о поставках С-400", — добавил он, подчеркнув, что союзникам в НАТО было бы уместнее "работать с одинаковыми системами и структурами".