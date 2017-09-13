Премьер Молдавии повторно предложит Додону кандидатуру главы минобороны

КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип не согласился с рекомендацией президента Игоря Додона назначить на пост министра обороны генерала Виктора Гайчука и намерен повторно предложить на эту должность вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.

Додон спустя несколько дней после инаугурации в качестве главы республики в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Экс-министр известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Все это время пост министра обороны пустовал, обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура. Во вторник глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что премьер предложит президенту на пост министра обороны кандидатуру Стурзы. Однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру, и предложил на пост министра Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность.

"Молдавия – парламентская республика, в такой стране у президента нет полномочий вносить предложения в состав правительства", — заявил Филип на заседании правительства в среду.

Как отметил премьер, он получил письменное подтверждение со стороны президента, что глава республики отклонил назначение Стурзы на пост министра обороны.

"Сегодня повторно предложу президенту кандидатуру Евгения Стурзы. Если он опять откажется, то это нарушит конституцию. Он обязан одобрить второе предложение", — заявил Филип, добавив, что если президент отклонит повторно эту кандидатуру, то правительство "готово сделать и другие шаги, чтобы не блокировать работу" Минобороны.

Стурза — вице-председатель Народно-европейской партии Молдавии. Он в разное время входил в правительственный аппарат при премьере Владимире Филате (осужден на девять лет за коррупцию) и затем в кабмин под руководством нынешнего главы Народно-европейской партии Юрия Лянкэ.