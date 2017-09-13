В Германии выставка ветроэнергетики прекратила работу из-за сильного ветра

ХУЗУМ (Германия), 13 сен — РИА Новости. Организаторы выставки Husum Wind 2017, посвященной энергетике и ветрогенерации, объявили о прекращении работы мероприятия из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее посетителей и участников эвакуировали с выставки из-за сильного ветра. Чуть позже начался ливень, который продолжает в настоящий момент.

Организаторы предоставляют автомобили и автобусы для гостей выставки. Посетители уезжают с места ее проведения. Устроители мероприятия пока не уточняют продолжит ли выставка работу дальше.

Выставка Husum Wind 2017 проводится c 12 по 15 сентября в немецком городе Хузум. Выставка посвящена передовым технологиям в энергетике, которые представляют интерес для рынка Германии и соседних стран. В этом году в числе ключевых тем значатся вопросы тендерной политики, сервисного обслуживания энергообъектов и проблемы регулирования.