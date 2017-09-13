Король Испании призвал каталонские власти соблюдать конституцию и законы

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании, приуроченного к Национальному дню Каталонии. Архивное фото

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании, приуроченного к Национальному дню Каталонии. Архивное фото

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI призвал соблюдать конституцию страны в связи с планами властей Каталонии провести 1 октября так называемый "референдум о независимости".

По словам главы государства, конституция "будет превалировать над любыми попытками раскола сосуществования в демократической стране". "Права, которые принадлежат всем испанцам, будут защищены перед теми, кто выводит себя за рамки конституционной законности", — заявил Фелипе VI на церемонии вручения национальных премий в области культуры в Куэнке. Его выступление транслировал телеканал 24 Horas

По словам Фелипе VI, "демократическое сосуществование", которое стоило Испании "стольких жертв", можно сохранить, "если законы, которые его определяют, будут исполнять граждане и институты, если государственные органы будут охранять и защищать права и свободы граждан".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.