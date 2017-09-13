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В мире

Военный аналитик рассказал, почему Турция купила у России С-400

15:1513.09.2017
(обновлено: 15:16 13.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Турция была вынуждена заключить контракт с РФ о поставке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, так как НАТО не смогла удовлетворить потребности Анкары в этом виде вооружений, заявил РИА Новости турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления перед мэрами турецких городов в Анкаре
© REUTERS / Presidential Palace/Yasin Bulbul
"Мы хозяева в своем доме". Эрдоган ответил США на критику покупки С-400
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400. По словам представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла, совместимая с НАТО система противоракетной обороны остается лучшим вариантом, чтобы защищать Турцию от угроз в своем регионе, и Вашингтон довел свое беспокойство до турецких чиновников по поводу покупки С-400.

Российские С-400 как альтернатива ЗРС НАТО

"Турция длительное время испытывает потребность в системах ПВО. У нас 1300 километров границы с Сирией и Ираком, где идут активные боевые действия. В 2012 году Сирия сбила турецкий военный самолет, что еще раз показало нашу уязвимость в этом отношении. Турция уже более 10 лет ведет переговоры со странами НАТО и Китаем, однако было беспокойство, что китайские системы ПВО не очень надежны. В 2013 году НАТО разместило на юге Турции ЗРС Patriot, однако позже часть из них были снята с дежурства. Анкара пришла к выводу, что нужна альтернатива системам ПВО НАТО, и на повестку вышли С-400", — сказал собеседник агентства.

Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мнение: контрактом по С-400 Турция хочет "позлить" американцев
По его словам, Турция и Россия являются соседями, и нет ничего удивительного, что они имеют партнерские отношения в сфере безопасности. "Турция – не первая страна НАТО, которая закупает российские комплексы ПВО. Ранее это делала Греция, например. Поэтому критика извне неправомерна. По правилам НАТО, если какая-то страна – член блока сталкивается с угрозами, другие входящие в альянс страны должны ей оказать помощь. Но по отношению к Турции это не было осуществлено", — сказал Аташ.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

Все равны, но некоторые равнее

Он отметил, что отношения Турции с РФ – не альтернатива ее отношениям с НАТО, и в альянсе должны это видеть. "НАТО не показала такой сплоченности, какую демонстрировала к другим странам, которые сталкиваются с угрозами своей безопасности, поэтому Турция приняла решение о подписании контракта с РФ о поставках С-400. Оно не направлено против НАТО, это обеспечение Турцией безопасности на своих границах со странами, откуда исходит угроза", — подчеркнул аналитик.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления перед мэрами турецких городов в Анкаре
© REUTERS / Presidential Palace/Yasin Bulbul
Политолог: у США после покупки Турцией С-400 не складываются "пазлы"
Касаясь отношения НАТО к Турции, он отметил, что в альянсе "все равны, но, видимо, некоторые равнее". "Наша армия вторая в НАТО, это самая сильная страна в регионе. Турция полностью исполняет свои обязанности в рамках своего членства в НАТО, но другие члены альянса ведут себя по отношению к ней несбалансированно. Турция стала самостоятельной и сильной страной, что не входит в планы Запада, страны которого привыкли общаться с нами командным тоном. И они, как мне представляется, "наказывают" Турцию за излишнюю независимость", — сказал Аташ.

НАТО и Турция не потеряют друг друга

В то же время Аташ не считает, что в результате поставки С-400 НАТО и Турция потеряют друг друга.

"Какое-то время будет напряженность со стороны НАТО из-за С-400, но это не будет долго продолжаться, поскольку Турция как "ворота в Азию" и НАТО нужны друг другу. Пусть НАТО разбирается внутри себя, почему один из членов блока был вынужден обратиться к РФ. Турция при запросе к НАТО по системам ПВО имела в виду не только покупку, но и о совместное производство таких систем", — отметил эксперт.

"Это цель Турции, поскольку мы не можем быть полностью зависимыми от импорта. Однако НАТО не пошло на это. Что касается ЗРС Китая и РФ, то этот вопрос в ходе переговоров был по крайней мере частично решен положительно", — добавил Аташ.

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Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"
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