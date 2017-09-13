В Польше началась ротация американской танковой бригады

ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Американская танковая бригада, дислоцированная в Польше, проводит очередную ротацию личного состава и военной техники, сообщает Минобороны Польши.

"Начата ротация очередной смены американской бронетанковой бригады", — говорится в сообщении.

Минобороны приводит фотоснимки большого количества военной техники, поясняя, что ее в настоящее время разгружают в порту польского Гданьска.

Американская бронетанковая бригада развернута в Польше в рамках операции Atlantic Resolve. Численность американских военных составляет около 3,5 тысячи человек. Основу парка боевой техники бригады составляют танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Польское руководство неоднократно заявляло, что хочет постоянного присутствия американских войск на территории страны и увеличения их численности.