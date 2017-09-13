"Демонстрация лояльности": Украина получила первую партию угля из США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Первая партия угля из США прибыла в Одессу, сообщила пресс-служба порта "Южный". Прибывший уголь планируют разгрузить за трое суток.

"Тринадцатого сентября в 02:15 (совпадает с мск) к перегрузочному комплексу "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго", — говорится на сайте порта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что экономического смысла в закупке Украиной угля в США нет — американский уголь заведомо дороже российского угля аналогичного качества. Он предположил, что скрытой сутью сделки Украины и США по углю является обещание Вашингтона лоббировать выделение Киеву новых кредитов от международных финансовых институтов.

С чего все началось

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству прибыльных шахт, где добывают антрацит. После отказа от закупок у самопровозглашенных ДНР и ЛНР Киев начал поиск новых поставщиков.

Впервые на Украине заговорили о поставках угля из-за рубежа в конце марта. Тогда премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Киев добивается энергетической независимости от России и изучает возможность закупок у США, Австралии и Южной Африки. В апреле украинское Минэнерго официально попросило Госдеп США о поставках угля, а в конце июня президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании. МИД заявил, что США предложили "очень конкурентные" цены.

Однако в распоряжение журналистов RT попал отчет американского Министерства энергетики, из которого следует, что цены на уголь для Украины выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. В документе утверждается, что с января по март 2017 года Киеву продавали уголь по цене 206 долларов за тонну. При этом стоимость минерального ресурса за аналогичный период прошлого года не превышала 71 доллар.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, что Украине необходимо продемонстрировать максимальную лояльность нынешнему руководству США, поэтому Киев будет покупать любые энергоресурсы за любые деньги.

"Другой вопрос: откуда возьмутся эти деньги? Как вариант: всегда можно переложить это на плечи потребителей в виде повышенных тарифов", — сказал он.

В августе "Центрэнерго" и американская Xcoal Energy & Resources договорились о поставке 700 тысяч тонн угля до конца года.

"Ущерб национальным интересам"

Соглашение наносит ущерб национальным интересам Украины, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, нынешняя ситуация напоминает историю с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, которую обвиняли в заключении невыгодного контракта на поставки газа в годы президентства Виктора Януковича.

Первую партию отправили из США 22 августа. Ее цена составила 113 долларов за тонну. При этом, как заявлял глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, российский уголь стоит около 80 долларов за тонну. По оценкам экспертов, американский минеральный ресурс в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе.

"Политика превалирует над экономикой"

Многие эксперты уверены, что при решении экспортировать уголь из США Киев руководствовался политическими мотивами, а не экономическими.

По мнению Игоря Юшкова, политическая логика диктует Киеву условия, что надо закупать где угодно, но не в России. Такое мнение поддерживает и Сергей Пикин. Он считает, что в решении Киева закупать американский уголь политика превалирует над экономикой.

По его мнению, с закупкой угля у США складывается ситуация, схожая с реверсом российского газа из Европы, когда Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже.

Некоторые политологи, в частности, Иван Мезюхо, считают, что Украине придется вернуться к закупкам донбасского угля через посредников. В ДНР заявили, что Донбасс может полностью покрыть потребности Киева в угле, несмотря на разногласия. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин напомнил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Киев продолжает часть угля покупать на неподконтрольных территориях, причем делает это через посредников по завышенной цене.

В Совфеде согласны с мнением экспертов, что решение Киева покупать уголь в США политическое и что расплачиваться за это придется потребителям. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что украинцы не смогут быстро заменить многолетних надежных партнеров.

"Ценообразование и логистику еще никто не отменял. Законы экономики таковы, что даже если далекие страны-поставщики заинтересованы в рынке сбыта и готовы какое-то время демпинговать цены, то рано или поздно захотят окупить дополнительные затраты", — подчеркнул сенатор.