Прокуратура вызывает мэров каталонских городов по поводу референдума

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Мэров каталонских городов, которые, несмотря на решение Конституционного суда, будут способствовать проведению так называемого "референдума о независимости", вызвали для дачи показаний в прокуратуру и могут привлечь к ответственности, следует из распоряжения генерального прокурора Хосе Мануэля Маса.
Генеральная прокуратура, в распространенном в среду распоряжении, направленном в прокуратуры провинций Барселона, Таррагона, Лерида и Жирона, напоминает, что решения Конституционного суда по поводу референдума делают незаконными любые действия по его организации и проведению. "Любые действия властей, государственных служащих или частных лиц, направленные на проведение голосования, могут быть расценены как "преступление в неподчинении судебным решениям, должностные преступления и растрата государственных средств", следует из документа.
Генпрокуратура распорядилась "инициировать расследование в отношении каждой мэрии", которая значится в этом списке", и вызвать мэров в связи с "возможными действиями в сотрудничестве по организации незаконного референдума в качестве подозреваемого и в сопровождении адвоката". В случае, если мэр откажется явиться, он будет доставлен правоохранительными органами "в кратчайший срок".
В документе отмечается, что в первую очередь подобные показания должны дать главы муниципалитетов, где проживает наибольшее число жителей.
В частности, к ответственности могут быть привлечены те политики, которые подпишут документы о предоставлении помещений для проведения голосования.