Прокуратура вызывает мэров каталонских городов по поводу референдума

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Мэров каталонских городов, которые, несмотря на решение Конституционного суда, будут способствовать проведению так называемого "референдума о независимости", вызвали для дачи показаний в прокуратуру и могут привлечь к ответственности, следует из распоряжения генерального прокурора Хосе Мануэля Маса.

К настоящему времени о своей готовности принять участие в проведении "референдума" сообщили 674 мэрии из 948, на территории этих муниципалитетов живет 41% жителей автономного сообщества. Однако руководство таких крупных городов, как Таррагона, Оспиталет, Лерида и Тарраса, отказалось помогать в проведении голосования. Мэр Барселоны Ада Колау заявляет, что считает необходимым дать людям возможность проголосовать, однако при этом дает понять, что не может ставить под удар госслужащих.

Генеральная прокуратура, в распространенном в среду распоряжении, направленном в прокуратуры провинций Барселона, Таррагона, Лерида и Жирона, напоминает, что решения Конституционного суда по поводу референдума делают незаконными любые действия по его организации и проведению. "Любые действия властей, государственных служащих или частных лиц, направленные на проведение голосования, могут быть расценены как "преступление в неподчинении судебным решениям, должностные преступления и растрата государственных средств", следует из документа.

Прокуратора также напоминает, что список мэрий, объявивших о готовности проводить референдум, находится в открытом доступе.

Генпрокуратура распорядилась "инициировать расследование в отношении каждой мэрии", которая значится в этом списке", и вызвать мэров в связи с "возможными действиями в сотрудничестве по организации незаконного референдума в качестве подозреваемого и в сопровождении адвоката". В случае, если мэр откажется явиться, он будет доставлен правоохранительными органами "в кратчайший срок".

В документе отмечается, что в первую очередь подобные показания должны дать главы муниципалитетов, где проживает наибольшее число жителей.

В частности, к ответственности могут быть привлечены те политики, которые подпишут документы о предоставлении помещений для проведения голосования.