Британия выделяет еще 25 млн фунтов пострадавшим от урагана "Ирма"

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выделении дополнительных 25 миллионов фунтов стерлингов на помощь жителям британских заморских территорий, пострадавшим от урагана "Ирма".
Ураган "Ирма" нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, в том числе Британским Виргинским островам и острову Ангилья.
"Министр иностранных дел побывал на пострадавших от урагана островах, чтобы лично убедиться в том, как оказывается помощь… И сегодня я объявляю о выделении дополнительных 25 миллионов фунтов стерлингов на помощь пострадавшим", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте.
Премьер также выразила соболезнования всем, кого затронула стихия.
Ранее правительство уже выделило британским заморским территориям 32 миллиона фунтов стерлингов.