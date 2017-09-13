В ДНР утверждают, что СБУ готовит провокации против "Правого сектора"*

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает информацией о том, что Служба безопасности Украины готовит провокации в отношении подразделений "Правого сектора*", сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Выявлено прибытие в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады более 50 сотрудников спецподразделения "Альфа" СБУ с целью проведения провокационных действий в отношении подразделений ДУК "Правый сектор"*, ранее неоднократно участвовавших в боестолкновениях с подразделениями ВСУ", — сказал Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что боевики "Правого сектора"* открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, когда там находились представители ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации за прекращением огня.

Кроме того, накануне командование ДНР сообщало, что украинские силовики готовят провокации с использованием российской военной формы. По словам Басурина, переодетых в российскую форму силовиков должны снимать представители ОБСЕ, чтобы затем обвинить российскую армию "в присутствии в Донбассе и подложных преступлениях".

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.