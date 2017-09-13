Силовики выпустили более 120 мин и снарядов за сутки, завили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (124)

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 120 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 13 танковых выстрелов, 59 мин калибром 120 миллиметров и 49 мин калибром 82 миллиметра", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы трех населенных пунктов на юге ДНР и окраины Горловки.