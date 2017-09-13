В ДНР сообщили, что украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелую бронетехнику и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Зафиксировано в зонах ответственности соединений ВСУ… западнее населенного пункта Лесное в 15 километрах до линии соприкосновения до 25 единиц танков… Вблизи населенного пункта Светлодарское в семи километрах до линии соприкосновения в районе Углегорской ТЭС выявлено до огневого взвода (гаубиц — ред.) Д-30. Юго-западнее Гранитного отмечено усиление позиций ВСУ пятью единицами БМП", — заявил он журналистам.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.