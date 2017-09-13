В ДНР сообщили, что украинские силовики стягивают бронетехнику и артиллерию

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелую бронетехнику и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Зафиксировано в зонах ответственности соединений ВСУ… западнее населенного пункта Лесное в 15 километрах до линии соприкосновения до 25 единиц танков… Вблизи населенного пункта Светлодарское в семи километрах до линии соприкосновения в районе Углегорской ТЭС выявлено до огневого взвода (гаубиц — ред.) Д-30. Юго-западнее Гранитного отмечено усиление позиций ВСУ пятью единицами БМП", — заявил он журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.