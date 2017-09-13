Европарламент призвал ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию по вопросу контроля за экспортом вооружений, в которой вновь призвал Евросоюз ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии.

Трансляцию голосования вела видеослужба Еврокомиссии.

"(Европарламент) повторяет свой призыв от 26 февраля 2016 года о срочной необходимости ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии", — говорится в тексте резолюции, не носящей юридически обязывающего характера.

В ходе парламентских дебатов во вторник в Страсбурге депутаты ЕП обвинили Саудовскую Аравию, что она поставляет импортированное из ЕС оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что принятие решения об оружейном эмбарго против Эр-Рияда входит в компетенцию исключительно Совета ЕС.

По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, среди стран-членов ЕС сейчас нет консенсуса по вопросу введения оружейного эмбарго против Саудовской Аравии.

Европарламент в феврале 2016 года одобрил резолюцию по гуманитарной ситуации в Йемене, которая содержит призыв к странам ЕС ввести запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, возглавляющую коалицию, которая воюет в Йемене.

Этого требуют также европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.