Россия предложила США помощь после урагана "Ирма"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия, кроме Кубы и Франции, предложила помощь от последствий урагана "Ирма" еще и США, ответа пока нет, заявил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

Ранее Пучков заявлял, что Россия предложила помощь от последствий урагана "Ирма" Кубе и территориям Франции в Карибском бассейне.

"Мы в двустороннем порядке предложили в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями практическую помощь. Пока коллеги наши отрабатывают все вопросы, осуществляется оценка ущерба и готовятся заявки", — рассказал министр, говоря о предложении МЧС помочь пострадавшим от урагана Ирмы Кубе и Франции.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия предложить помощь и США, регионы которой также пострадали от урагана, Пучков сказал: "А мы предложили. Все в общем пакете помощи. США, Франция и Куба — помощь в установленном порядке в рамках межправительственных двусторонних соглашений".

"Как только они оценят (последствия урагана — ред.), придет заявка и будем реагировать", — подытожил глава МЧС.