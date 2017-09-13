В Китае рабочие положили более 600 "лежачих полицейских" на километр дороги

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Global Times.

Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo — Global Times (@globaltimesnews) 13 сентября 2017 г.

На записи видно, как машины с трудом преодолевают "полосу препятствий", двигаясь с очень низкой скоростью.

Отмечается, что "лежачие полицейские" расположены на расстоянии полтора метра друг от друга. Причина создания такой необычной дороги не сообщается.