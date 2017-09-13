Порошенко назначил главу миссии при НАТО главой Службы внешней разведки

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил главу миссии при НАТО Егора Божко начальником Службы внешней разведки Украины (СВР), сообщается в среду на официальном сайте главы государства.

Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО с июня 2015 года.

"Я знаю Егора Божко давно — как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", — приводятся на сайте слова Порошенко.

По его словам, работа Божко при НАТО дала возможность скоординировать усилия в поддержку Украины международными партнерами и значительно усилить обороноспособность государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы СВР и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

Кроме того, своим указом Порошенко ввел Божко в состав Совета национальной безопасности и обороны.