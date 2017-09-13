Премьер Испании считает важным защиту конституции, а не ее реформирование

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Главной задачей является защита конституции Испании, а не ее реформа, заявил премьер страны Мариано Рахой, выступая в Конгрессе депутатов.
"Сегодня приоритет – защитить конституцию, как это делаем мы, перед угрозой тех, кто хочет ее уничтожить, кто хочет покончить с принципом законности и изобрести параллельную реальность, как это произошло в парламенте Каталонии на прошлой неделе", — сказал глава кабинета, добавив, что не исключает возможности реформирования конституции.
Власти Каталонии собираются 1 октября провести так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
С предложением о создании юридической комиссии для обсуждения реформы, которая, по мнению многих испанских экспертов и политиков, может помочь урегулировать "каталонский вопрос", выступил глава центристской партии "Граждане" Альберт Ривера.
"У меня нет никаких возражений против обсуждения реформы серьезно и спокойно", — сказал испанский премьер.
Глава каталонского отделения партии Podemos — En Comú Podem – Ксавьер Доменек – напомнил, что в общей сложности власти страны и суды приостановили действие или отменили 34 документа, принятых в Каталонии. "Уже 34 приостановленных законов, иски за разрешение провести дебаты, лишение должностей, иски против мэрий, обыски типографий и журналов. Ваши полицейские и юридические действия разрушают договоры, которые вы отстаиваете. Ваша победа может стать окончательным поражением", — заявил лидер En Comú Podem. Podemos выступает за референдум в Каталонии при согласовании с правительством, но при этом поддерживает территориальную целостность страны.
На минувшей неделе Гражданская Гвардия Испании проводила обыски в типографии Indugraf в муниципалитете Константи (провинция Таррагона) и в редакции журнала El Vallenc в городе Вальс (провинция Таррагона), где предположительно могут находиться напечатанные материалы.
"Это то, что вы преследуете, это обычный республиканский Samsung, который не печатает купюры в 500 евро. Прекратите преследовать типографии, преследуйте коррупционеров и воров. У меня уже есть бюллетень, но клянусь, что для моего личного пользования. Увидимся на избирательных участках", — заявил депутат.