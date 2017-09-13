Премьер Испании считает важным защиту конституции, а не ее реформирование

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Главной задачей является защита конституции Испании, а не ее реформа, заявил премьер страны Мариано Рахой, выступая в Конгрессе депутатов.

"Сегодня приоритет – защитить конституцию, как это делаем мы, перед угрозой тех, кто хочет ее уничтожить, кто хочет покончить с принципом законности и изобрести параллельную реальность, как это произошло в парламенте Каталонии на прошлой неделе", — сказал глава кабинета, добавив, что не исключает возможности реформирования конституции.

Власти Каталонии собираются 1 октября провести так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

С предложением о создании юридической комиссии для обсуждения реформы, которая, по мнению многих испанских экспертов и политиков, может помочь урегулировать "каталонский вопрос", выступил глава центристской партии "Граждане" Альберт Ривера.

"У меня нет никаких возражений против обсуждения реформы серьезно и спокойно", — сказал испанский премьер.

Испанская социалистическая рабочая соцпартия (ИСРП) со своей стороны предлагает изменить "модель автономных сообществ". Лидер социалистов Педро Санчес, выступая в конгрессе, говорил, что Испания — "это государство различных народов". Недовольство депутатов от ИСРП вызвала параллель, которую провел Альберт Ривера с Югославией. "Югославия стала государством народов в 1974 году и признала право определять будущее, и мы видим, чем это закончилось", — сказал лидер центристов под недовольный гул депутатов от ИСРП.

Глава каталонского отделения партии Podemos — En Comú Podem – Ксавьер Доменек – напомнил, что в общей сложности власти страны и суды приостановили действие или отменили 34 документа, принятых в Каталонии. "Уже 34 приостановленных законов, иски за разрешение провести дебаты, лишение должностей, иски против мэрий, обыски типографий и журналов. Ваши полицейские и юридические действия разрушают договоры, которые вы отстаиваете. Ваша победа может стать окончательным поражением", — заявил лидер En Comú Podem. Podemos выступает за референдум в Каталонии при согласовании с правительством, но при этом поддерживает территориальную целостность страны.

Известный своими эксцентричными поступками и резкими выступлениями депутат от "Левых республиканцев Каталонии" Габриэль Руфиан принес в зал заседания принтер, на котором, по его собственному признанию, он собирается напечатать бюллетень, по которому проголосует на "референдуме о независимости" 1 октября.

На минувшей неделе Гражданская Гвардия Испании проводила обыски в типографии Indugraf в муниципалитете Константи (провинция Таррагона) и в редакции журнала El Vallenc в городе Вальс (провинция Таррагона), где предположительно могут находиться напечатанные материалы.

"Это то, что вы преследуете, это обычный республиканский Samsung, который не печатает купюры в 500 евро. Прекратите преследовать типографии, преследуйте коррупционеров и воров. У меня уже есть бюллетень, но клянусь, что для моего личного пользования. Увидимся на избирательных участках", — заявил депутат.

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Между тем глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо передал всем подразделениям на территории автономного сообщества предписание выполнить инструкцию прокуратуры, полученную им накануне. В частности, прокуратура Каталонии приказала правоохранительным органам не допустить голосования — "вмешиваться в действия, направленные на подготовку или проведение незаконного референдума, изымая урны, избирательные бюллетени, инструкции для членов избирательных комиссий, предвыборную агитацию, компьютерное оборудование, а также любой другой материал по распространению, продвижению или проведению незаконного референдума". Во вторник эти инструкции были переданы главе каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосепу Луису Траперо, а также руководителям каталонских подразделений Гражданской Гвардии Анхелю Гонсало и Национальной полиции Себастьяну Трапоте.