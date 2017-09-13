В ООН предложили создать комиссию по претензиям жертв односторонних санкций

ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири предлагает создать под эгидой СБ ООН специальную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать претензии жертв односторонних санкций.
Предполагается, что подобная комиссия будет создана под эгидой СБ ООН, а одним из возможных источников ее финансирования станут вклады государств, которые вводят санкции.
В тоже время, для предотвращения неблагоприятных последствий односторонних санкций на права человека государства должны вовсе отказаться от использования подобных односторонних принудительных мер в соответствии с нормами международного права, считает докладчик.
Спецдокладчик также вновь выдвинул предложение о создании в рамках ООН "реестра односторонних принудительных мер, способных оказать воздействие на права человека". С такой инициативой он уже выступал в ходе 70й и 71-й Генеральной Ассамблеи ООН, а также в ходе предыдущих докладов перед СПЧ ООН.
Джазаири предлагает создать такой реестр к 1 января 2018 года. При этом страны-члены ООН должны будут в срок до 30 апреля внести в него данные о санкциях, которые были ими введены, или действуют в отношении них. Такая процедура будет проводиться ежегодно, а сам реестр будет открыт для публичного обсуждения.
Специальный докладчик считает, что такой механизм может быть согласован, создан и введен в действие в самом ближайшем будущем.