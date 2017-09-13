В ЕС ждут больше информации об инициативе введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что в ЕС ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

"Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить минские соглашения, является шагом в правильном направлении", — сказал Мингарелли агентству УНИАН.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.