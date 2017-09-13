В ФРГ возмущены приговором, вынесенным в Крыму зампреду "меджлиса"

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека при правительстве ФРГ Бербель Кофлер выразила возмущение в связи с приговором, вынесенным в Крыму заместителю председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза.

"Я возмущена осуждением так называемого "высшего суда" аннексированного Россией Крыма на многолетнее содержание под стражей Ахтема Чийгоза, заместителя председателя "Меджлис крымско-татарского народа". Приговор дальше обостряет проблему ущемления прав крымских татар на полуострове с момента российской аннексии", — заявила Кофлер.

Она подчеркнула, что Чийгоз выступал за территориальную целостность Украины. "Нельзя допускать, чтобы людей арестовывали и выносили им приговор из-за того, что они выражают свои политические взгляды", — добавила она.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибли два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал абсолютно надуманными заявления о притеснениях крымских татар. По его словам, большинство крымских татар поддерживают воссоединение Крыма с Россией, а чтобы выяснить реальную ситуацию, западным организациям необходимо непредвзято пообщаться с крымчанами.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>