В ФРГ возмущены приговором, вынесенным в Крыму зампреду "меджлиса"

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека при правительстве ФРГ Бербель Кофлер выразила возмущение в связи с приговором, вынесенным в Крыму заместителю председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу.
"Я возмущена осуждением так называемого "высшего суда" аннексированного Россией Крыма на многолетнее содержание под стражей Ахтема Чийгоза, заместителя председателя "Меджлис крымско-татарского народа". Приговор дальше обостряет проблему ущемления прав крымских татар на полуострове с момента российской аннексии", — заявила Кофлер.
Она подчеркнула, что Чийгоз выступал за территориальную целостность Украины. "Нельзя допускать, чтобы людей арестовывали и выносили им приговор из-за того, что они выражают свои политические взгляды", — добавила она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал абсолютно надуманными заявления о притеснениях крымских татар. По его словам, большинство крымских татар поддерживают воссоединение Крыма с Россией, а чтобы выяснить реальную ситуацию, западным организациям необходимо непредвзято пообщаться с крымчанами.
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