Матвиенко: отношения с Саудовской Аравией помогут обеспечить стабильность

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Развитие двусторонних отношений России и Саудовской Аравии будет служить обеспечению региональной и глобальной стабильности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на встрече с министром культуры и информации королевства Авадом Бен Салехом Аль-Авадом.

"Россия дорожит связями с Саудовской Аравией, как одним из ведущих государств ближневосточного региона", — сказала спикер.

"Мы убеждены, что их дальнейшее развитие и продвижение в интересах наших государств и народов, будет служить обеспечению региональной и глобальной стабильности", — подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что сегодняшняя встреча проходит за считанные недели до визита в Россию короля Саудовской Аравии, в ходе которой запланирована его встреча с президентом России. По мнению спикера, "это будет историческое событие" в двусторонних отношениях России и Саудовской Аравии.

Матвиенко выразила уверенность, что визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Россию будет успешным, результативным и даст мощный импульс развитию двусторонних отношений.

Обращаясь к министру, сенатор отметила, что достижение договоренностей о расширении гуманитарного сотрудничества между государствами будет своевременным.

Визит короля Саудовской Аравии в Россию запланирован на начало октября, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ помощник президента РФ Юрий Ушаков.