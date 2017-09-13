Air Berlin в среду отменила 32 рейса из-за заболевших пилотов

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкая авиакомпания Air Berlin, ранее объявившая о своем банкротстве, в среду отменила 32 рейса из-за продолжающейся негласной забастовки пилотов, в большом количестве сообщивших о болезни, сообщила РИА Новости представитель компании.
"К настоящему моменту Air Berlin была вынуждена отменить 32 рейса", — сообщила собеседница агентства, добавив, что в среду еще ожидаются отмены рейсов.
Она также отметила, что авиакомпания не получала от пилотов новых сообщений о болезни, и их количество в данный момент составляет 150.
Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.