Адвокат Ассанжа: закон США о слежке может нарушить право на частную жизнь

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральный американский закон, позволяющий вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США, лишает неграждан США процессуальных гарантий и может привести к нарушению прав на частную жизнь, заявила РИА Новости адвокат Мелинда Тейлор, представлявшая дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед рабочей группой ООН по произвольным задержаниям.

Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс написали письмо в конгресс с предложением сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами. В своем обращении Сешнс и Коутс напоминают, что соответствующие поправки к закону "О негласном наблюдении в целях внешней разведки" заканчивают свое действие в конце этого года. Речь идет о так называемом разделе 702 поправок от 2008 года, которым и регулируется электронная слежка.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. В июне директор национальной разведки США Дэниел Коутс призвал конгресс принять законопроект, позволяющий бессрочное использование разведсообществами 702-й статьи закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).

"Сам по себе факт отсутствия у человека американского гражданства не предоставляет оснований для слежки или для лишения его фундаментального права на частную жизнь. Закон отменяет важные принципы защиты надлежащего отправления правосудия в области слежки за неамериканцами, например, предварительное судебное разрешение и право на юридическую защиту. Скрытая и неоспоримая природа такой слежки может служить основанием для противоправных действий", — считает Тейлор.

По мнению адвоката, слежка может проводиться только при наличии веских оснований подозревать, что человек принимает участие в серьезной преступной деятельности, и слежка является необходимой и обоснованной мерой в сложившихся обстоятельствах.

"Эта оценка должна делаться достаточно независимым от исполнительной власти органом. Также должны быть приемлемые гарантии защиты индивидуальных лиц от возможных посягательств… Должен осуществляться эффективный судебный контроль законности, корректности и необходимости слежки", — подчеркнула Тейлор.

Она добавила, что предоставление разведке неограниченной свободы в области слежки за отдельными группами и объединениями будет абсолютно незаконным.