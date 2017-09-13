Адвокат Ассанжа: закон США о слежке может нарушить право на частную жизнь

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральный американский закон, позволяющий вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США, лишает неграждан США процессуальных гарантий и может привести к нарушению прав на частную жизнь, заявила РИА Новости адвокат Мелинда Тейлор, представлявшая дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед рабочей группой ООН по произвольным задержаниям.
"Сам по себе факт отсутствия у человека американского гражданства не предоставляет оснований для слежки или для лишения его фундаментального права на частную жизнь. Закон отменяет важные принципы защиты надлежащего отправления правосудия в области слежки за неамериканцами, например, предварительное судебное разрешение и право на юридическую защиту. Скрытая и неоспоримая природа такой слежки может служить основанием для противоправных действий", — считает Тейлор.
"Эта оценка должна делаться достаточно независимым от исполнительной власти органом. Также должны быть приемлемые гарантии защиты индивидуальных лиц от возможных посягательств… Должен осуществляться эффективный судебный контроль законности, корректности и необходимости слежки", — подчеркнула Тейлор.
Она добавила, что предоставление разведке неограниченной свободы в области слежки за отдельными группами и объединениями будет абсолютно незаконным.