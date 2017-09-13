"ВКонтакте" изучает правомерность блокировки соцсети в Индии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская социальная сеть "ВКонтакте" изучает правомерность блокировки в Индии, никаких запросов от властей страны не поступало, заявил РИА Новости пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

О блокировке сайта стало известно накануне. Ограничение доступа к сайту произошло на фоне продолжающихся уже полтора месяца обсуждений опасности игры "Синий кит", принуждающей подростков к суициду. Как заявили РИА Новости в министерстве электронных и информационных технологий Индии, соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру.

По словам представителя соцсети, "ВКонтакте" последовательно соблюдает законодательства стран, в которых работает.

"В настоящее время наши юристы изучают правомерность подобных действий (властей Индии о блокировке соцсети — ред.). Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов", — сказал Красников.