В ДНР заявили об обстреле района, где находились представители ОБСЕ

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор*" открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, когда там находились представители ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"В 11.17 с позиций 72-й бригады был совершен провокационный обстрел по позициям подразделений ДУК "Правый сектор*" в районе Донецкой фильтровальной станции, который был принят боевиками за обстрел со стороны ВС ДНР", — заявил журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, одновременно огонь велся по подконтрольным ДНР поселкам Крутая балка, Васильевка и Яковлевка.

"Националисты открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра, различных видов гранатометов и стрелкового оружия по прилегающему району станции во время нахождения там сотрудников МЧС, представителей ОБСЕ и СЦКК", — заявили в командовании ДНР.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.