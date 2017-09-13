Египетские военные предотвратили теракт на Синае

Автомобиль скорой помощи на КПП в Египте. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на КПП в Египте. Архивное фото

КАИР, 13 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта предотвратила теракт на одном из КПП на севере Синайского полуострова, ликвидированы пять террористов, еще двое ранены и задержаны, говорится в распространенном в среду заявлении ВС Египта.

Согласно документу, террорист с поясом смертника попытался рано утром в среду пройти на армейский КПП, воспользовавшись плохой погодой. Однако военные предотвратили теракт, были ликвидированы пять террористов, двое задержаны, остальные бежали, ведется их преследование.

Военные также сообщили, что в ходе операции погибли двое египетских военнослужащих.

В результате теракта 11 сентября на севере Синайского полуострова погибли 18 египетских полицейских. Террористы подорвали в районе КПП взрывное устройство, а затем отрыли огонь из автоматического оружия.