Ляшко потребовал выдворить Саакашвили с Украины

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал выдворить с Украины экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который незаконно пересек украинскую госграницу.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

"Мы категорически осуждаем избиения и унижения наших пограничников заезжими и политиканами. Требуем немедленно выдворить Саакашвили из Украины, а тех, кто ему помогал прорывать границу, привлечь к ответственности", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.