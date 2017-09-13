На Украине утвердили план биометрического контроля для иностранцев

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил план внедрения биометрического контроля на границе для иностранцев с 2018 года, содержание документа озвучено не было, передает корреспондент РИА Новости.

Документ имеет гриф "с ограниченным пользованием", его содержание во время рассмотрения не разглашалось.

Президент Украины Петр Порошенко в конце августа вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Этим решением кабмину было поручено в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.