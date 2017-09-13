МИД Украины: Киев согласовывает текст резолюции о введении миротворцев ООН

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Киев согласовывает с партнерами текст резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе, его внесут на рассмотрение Совбеза ООН, когда будет найден приемлемый для утверждения вариант, сообщил в среду первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед заседанием правительства.
"Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет годен и приемлем для принятия, а не просто, чтобы сообщить, что "я большой миротворец", а чтобы миссия могла заработать", — цитирует Пристайко агентство УНИАН.
По его словам, инициативы Украины "на бумаге" еще не существует. "Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована", — отметил первый заместитель министра.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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