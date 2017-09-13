МИД Украины: Киев согласовывает текст резолюции о введении миротворцев ООН

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Киев согласовывает с партнерами текст резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе, его внесут на рассмотрение Совбеза ООН, когда будет найден приемлемый для утверждения вариант, сообщил в среду первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед заседанием правительства.

"Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет годен и приемлем для принятия, а не просто, чтобы сообщить, что "я большой миротворец", а чтобы миссия могла заработать", — цитирует Пристайко агентство УНИАН.

По его словам, инициативы Украины "на бумаге" еще не существует. "Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована", — отметил первый заместитель министра.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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