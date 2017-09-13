Голодец: канал "Катюша" хотят запустить во время визита Медведева в Китай

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 13 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Российская и китайская стороны планируют, что запуск телеканала "Катюша" в Китае будет приурочен к предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева позднее в этом году, заявила в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Ранее Медведев во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве подтвердил намерение позднее в этом году посетить Китай.
"Мы очень долго вели переговоры о запуске телеканала "Катюша" здесь на территории Китая. В этом году мы его запускаем, и мы планируем, что этот запуск будет приурочен к визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сюда в Китай", — сказала Голодец, выступая на съезде Ассоциации классических университетов России и Китая.
На телеканале планируется трансляция российских развлекательных и музыкальных телепередач, а также лучших детских развивающих и познавательных программ.
Как сообщал РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, вещание телеканала должно начаться уже в этом году.