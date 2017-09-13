Голодец: канал "Катюша" хотят запустить во время визита Медведева в Китай

Церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском университете в Шэньчжэне. Архивное фото

Церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском университете в Шэньчжэне. Архивное фото

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 13 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Российская и китайская стороны планируют, что запуск телеканала "Катюша" в Китае будет приурочен к предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева позднее в этом году, заявила в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Ранее Медведев во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве подтвердил намерение позднее в этом году посетить Китай.

"Мы очень долго вели переговоры о запуске телеканала "Катюша" здесь на территории Китая. В этом году мы его запускаем, и мы планируем, что этот запуск будет приурочен к визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сюда в Китай", — сказала Голодец, выступая на съезде Ассоциации классических университетов России и Китая.

В июле этого года Центральное телевидение Китая (CCTV) и Первый канал заключили соглашение о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР.

На телеканале планируется трансляция российских развлекательных и музыкальных телепередач, а также лучших детских развивающих и познавательных программ.

Как сообщал РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, вещание телеканала должно начаться уже в этом году.