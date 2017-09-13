Додон предложил кандидатуру генерала Гайчука на пост главы Минобороны

КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в среду, что предложил на пост министра обороны кандидатуру генерала Виктора Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность.

Додон спустя несколько дней после инаугурации в качестве главы республики в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Экс-министр известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Все это время пост министра обороны пустовал, обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура. Во вторник глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что премьер предложит президенту на пост министра обороны кандидатуру Евгения Стурзы — вице-председателя Народно-европейской партии. Однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру и предложит свою.

"Считаю, что человека, который не является профессионалом, нельзя предлагать на пост министра обороны. Есть люди, которые знают, что такое министерство обороны. Сегодня подписал письмо, в котором отказался утверждать этого кандидата (Стурзу — ред.)", — заявил Додон.

Он отметил, что предложил правительству другую кандидатуру на этот пост. "Рекомендовал профессионала на этот пост. Это Виктор Гайчук. У него достаточно опыта. Подписал это письмо, где рекомендовал правительству рассмотреть эту кандидатуру, согласно действующим процедурам", — сказал Додон.

Гайчук занимал пост руководителя министерства обороны с 2001 по 2004 годы. В 2005-2009 годах был представителем Молдавии в НАТО.