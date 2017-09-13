"Мы хозяева в своем доме". Эрдоган ответил США на критику покупки С-400

АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США на контракт о поставках в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, добавив, что Анкара будет и впредь самостоятельно принимать меры по обеспечению своей безопасности.
По словам представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла, совместимая с НАТО система противоракетной обороны остается лучшим вариантом, чтобы защищать Турцию угроз в своем регионе, и Вашингтон довел свое беспокойство до турецких чиновников по поводу покупки С-400.
Он добавил, что после отказа США и Израиля поставлять в Турцию боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама, что вызвало у этих стран "обеспокоенность".